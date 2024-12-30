Підсумки 2024 від LB.ua

Фото: Макс Требухов Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Протягом року ми намагалися бути для вас не тільки цікавими, а й корисними: старанно добираючи аналітику та ексклюзиви, аби не тільки оперативно інформувати на сторінках сайту та в соцмережах, а й давати поживу для роздумів.

У 2024-му наша команда розширилися. Заступницею головного редактора стала Марина Сингаївська. В травні ми запустили для вас розділ «Здоровʼя» - проєкт, який наразі реалізовуємо спільно з мережею медичних клінік «Добробут». За результатами року, тексти «Здоровʼя» стабільно входять до топ 10 за відвідуваністю на сайті. Вам подобається читати не тільки про інституційні зміни в українській медицині, а й про те, чи варто щодня пити каву; чи дійсно цукор такий шкідливий та про те, як будувати хоч якісь плани на 2025-й в умовах тотальної невизначеності. Сподіваємось, в 2025-му до текстів «Здоров’я», ми зможемо додати також відео-складову.

Тим більше на сам кінець року поточного ми перезапустили youtube-канал LB live, яким опікується Анжеліка Сизоненко. Впевнені, ви точно бачили інтерв'ю з військовим «Єнотом», який взяв в полон росіянина за допомогою «мавіка»; розмову з Євгеном Карасем; аналізували - разом з Валерієм Чалим – чи може Трамп завершити війну в Україні; розбирали її екзистенційну природу з Ярославом Грицаком; стратегували майбутнє з Максимом Буткевичем, який нещодавно вийшов з російського полону; та, готуючись до свят, дослухалися добрих і світлих порад отця Георгія Коваленка.

Вже незабаром ми плануємо розширити лінійку відео-продуктів: окрім оперативних інтерв'ю, пропонуватимемо підписникам розмовні, а також дискусійні студії, інформаційні формати тощо.

Також в травні на LB.ua стартували «Території культури» - спецпроєкт (реалізовується за сприяння компанії «Перша приватна броварня»), що присвячено трансформаціям української ідентичності в нових обставинах. Що ми знаємо про своє минуле, як його усвідомлюємо, ким є в постколоніальних реаліях? Один із нашумілих прикладів такої дискусії – кейс Одеси, де в боротьбу за (не)перейменування топонів включилися не тільки політики, а й містяни. Або – абсолютно неймовірна історія про чудесне (інше слово тут важко підібрати) віднайдення партитури барокової опери "Креонт» Дмитра Бортнянського. Понад 250 років вона вважалася втраченою, але зараз доводить: українська барокова музика точно не є похідною від російською. Скоріше навпаки.

Ще варто відмітити рестарт розділу «Спорт», на сторінках якого влітку ви моніторили результати Олімпіади і Чемпіонату Європи по футболу. Буквально – в режимі он-лайн.

Як і у 2023-му, продовжував набирати обертів дискусійний майданчик «Нова країна» (спільний проєкт LB.ua та EFI Group). Унікальний в своєму роді, що поєднує живу дискусію та в подальшому розвиває її онлайн. Зустрічаючись кожного місяця, цьогоріч ми говорили про те, якою має бути ветеранська політика в країні ветеранів; про культуру як один із важливих інструментів нашої Перемоги; як притягнути Росію до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини; діалог влади та бізнесу; перспективи української «оборонки» і навіть орагнізували перше публічне інтерв'ю до ста днів на посаді керівника МЗС Андрія Сибіги тощо.

Гостями проєкту виступали експерти, топпосадовці, аналітики, бізнесмени – люди, що дійсно знаються на предметі та готові говорити «без купюр».

Наш закритий формат - «Клуб LB» (в партнерстві з Фондом Фрідріха Еберта) також розвивається, набуваючи нових якостей.

Хочемо подякувати вам, нашим читачам, особливо – підписникам, тим, хто підтримує нас на постійній основі. Саме завдяки вашим внескам все це є можливим. Ваша співучасть дійсно дуже важлива для нас.

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На 2025-й ми маємо багато планів. Перший із них – запуск повноцінного відділу «Релігія». Не буде перебільшенням сказати, що LB.ua – одне з небагатьох великих загально-національних електронних ЗМІ, яке приділяє цій темі постійну увагу. Хотілося б її систематизувати. Та розвинути.

Сподіваємося, завдячуючи нашим героїчним ЗСУ, ми зможемо реалізувати цю нашу задумку та всі подальші. Зі свого боку – дуже старатимемось. Адже ми робимо це для вас, наших читачів. Які протягом всього 2024-го, як і попередніх років, були з нами, сприяли розвитку LB.ua як незалежного ЗМІ. Дякуємо вам за це. Що проходимо цей шлях разом. Зі спільними цінностями. Непохитною вірою в Перемогу. Яка, хочеться вірити, настане вже незабаром.

Бережіть себе! Щастя вам та вашим родинам в 2025-му!