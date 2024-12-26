Розслідування катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній»: не лише про відновлення справедливості, а й про зміцнення безпеки

25 грудня 2024 року сталася трагедія, яка сколихнула увесь світ. Літак «Азербайджанських авіаліній», що виконував рейс за маршрутом «Баку-Грозний», зазнав катастрофи біля міста Актау в Казахстані. На борту літака Embraer E190 перебувало 67 осіб, з яких завдяки професійним діям членів екіпажу вижило 29 осіб, включаючи двох дітей.

Фото: AFP

Сьогодні в Азербайджанській Республіці оголошено день жалоби. Посольство України приєднується до співчуттів, які вже висловили численні дипломатичні місії, акредитовані в Азербайджанській Республіці, зокрема посольства Великої Британії, США, ЄС, Німеччини, Італії, Туреччини, Бельгії, Литви, Ізраїлю, Угорщини та інших. Це - велика трагедія усього азербайджанського народу, яка викликає біль і скорботу далеко за межами регіону.

Зараз у світі активно обговорюється одна з версій, яка отримує дедалі більше підтверджень у медіа. За попередніми даними, літак міг бути уражений російською системою протиповітряної оборони “Панцир-С1”, що підтверджується численними фото та відео уламків літака з місця трагедії. Це могло вплинути на маршрут літака і зрештою призвести до жахливих наслідків. Якщо така версія підтвердиться, це стане ще одним красномовним свідченням терористичної діяльності Росії як держави-агресора на міжнародній арені.

Росія вже давно зарекомендувала себе як країна-терорист. Ми пам’ятаємо трагедію з літаком Президента Польщі Леха Качинського у Смоленську в 2010 році, щодо причин якої все ще залишаються питання. У 2014 році весь світ був приголомшений збиттям російською ракетою «Бук» пасажирського літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 над тимчасово окупованою територією України. Тоді загинули 298 невинних людей. Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке стало продовженням російської агресії проти нашої держави, що триває з 2014 року. Росія атакує мирні міста, цивільну інфраструктуру України, цілеспрямовано вбиваючи цивільних, включаючи жінок і дітей, та намагаючись занурити наших людей у темряву і холод, знищуючи нашу енергетику. Ця держава й її режим постійно демонструють зневагу до людських життів і міжнародного права.

Міжнародне співтовариство має ще більше об’єднатися і посилити спільні зусилля, щоб зупинити російську агресивну війну проти України і змусити Росію відновити територіальну цілісність і мир для України, а також безпеку для регіону та світу в цілому, що унеможливить подальші трагедії.

Світ уважно стежить за роботою комісії, створеної для розслідування авіатрощі в Казахстані. Ми закликаємо усіх причетних до розслідування діяти з максимальною сміливістю, неупередженістю та рішучістю. Назвати винних у цій трагедії - це не просто питання справедливості для родин загиблих. Це - обов’язок перед майбутніми поколіннями. Лише чітка і послідовна відповідальність за такі дії може запобігти повторенню подібних трагедій у майбутньому.

Ми висловлюємо підтримку керівництву і народу Азербайджану та сподіваємося, що усі обставини трагедії будуть встановлені, а винні будуть притягнуті до відповідальності. Це важливо не лише для відновлення справедливості, але й для зміцнення безпеки в усьому світі.