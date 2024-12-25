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ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК

Замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Фото: EPA/UPG

Росіяни пошкодили пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії із зенітного ракетного комплексу. Після цього літак упав під Актау в Казахстані.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. 

"Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК", — зазначає Коваленко.

Коваленко додає, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки дронів, але не зробила цього. 

У результаті пасажирський літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей.

  • Сьогодні вранці у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
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