Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною.

Сьогодні, 25 грудня, Молдова підтвердила порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Про це президентка Молдови Майя Санду написала у соцмережі Х.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право", – написала вона.

Також додала, що Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 25, 2024