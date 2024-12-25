Сьогодні, 25 грудня, Молдова підтвердила порушення повітряного простору країни російською ракетою.
Про це президентка Молдови Майя Санду написала у соцмережі Х.
"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право", – написала вона.
Також додала, що Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною.
While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 25, 2024
- Перед цим Повітряні сили повідомили про крилату ракету, яка летіла в напрямку Чернівців з території Молдови.
- 25 грудня Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет та більше сотні безпілотників.