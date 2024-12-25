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Молдова підтвердила порушення повітряного простору країни російською ракетою

Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною.

Молдова підтвердила порушення повітряного простору країни російською ракетою
Фото: EPA

Сьогодні, 25 грудня, Молдова підтвердила порушення повітряного простору країни російською ракетою. 

Про це президентка Молдови Майя Санду написала у соцмережі Х.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право", – написала вона.

Також додала, що Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною.

  • Перед цим Повітряні сили повідомили про крилату ракету, яка летіла в напрямку Чернівців з території Молдови.
  • 25 грудня Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет та більше сотні безпілотників. 
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