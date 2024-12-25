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Хурделиця у Боснії та Герцеговині залишила сотні тисяч людей без світла

Наслідки негоди відчули також сусідні Хорватія та Сербія.

Хурделиця у Боснії та Герцеговині залишила сотні тисяч людей без світла
Снігопад у Сараєво
Фото: AP

Через сніговий шторм на Балканах у Боснії та Герцеговині близько 200 000 домогосподарств залишилися без електропостачання, а у транспортній системі виник колапс. 

Як пише Sky News, державний оператор електромережі заявив про "екстремально важку" ситуацію: лінії електропередачі не витрамали налипання снігу і в багатьох місцях обірвалися.

Десятки автомобілів опинилися у сніговій пастці на заході країни, де за ніч хурделиця паралізувала рух трасами. Також на окремих ділянках залізниці зупинився рух поїздів. Проблеми з наземним транспортом виникли і в сусудніх державах - Хорватії та Сербії.

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