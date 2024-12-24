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Дані розслідування: військові дії Ізраїлю могли вплинути на вбивство ХАМАСом шести заручників

Слідство виявило, що військові не мали попередньої інформації про присутність шести заручників у цьому районі.

Дані розслідування: військові дії Ізраїлю могли вплинути на вбивство ХАМАСом шести заручників
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі (ілюстративне фото)
Фото: ЦАХАЛ

Згідно з даними військового розслідування, дії ізраїльських військових мали “випадковий вплив” на рішення бойовиків ХАМАС вбити у серпні шістьох заручників у Газі.

Про це повідомляє Reuters. 

“Розслідування встановило, що заручники були вбиті своїми викрадачами, і що діяльність ізраїльських військових у цьому районі, “хоч і була поступовою та обережною, мала непрямий вплив” на рішення бойовиків здійснити вбивства”, - йдеться у повідомленні.

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Також слідство виявило, що військові не мали попередньої інформації про присутність шести заручників у цьому районі.

“Розслідування, опубліковане сьогодні ввечері, ще раз доводить, що повернення всіх заручників буде можливим лише через угоду”, – йдеться у заяві Форуму заручників і зниклих безвісти.

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