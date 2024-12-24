Дані розслідування: військові дії Ізраїлю могли вплинути на вбивство ХАМАСом шести заручників

Слідство виявило, що військові не мали попередньої інформації про присутність шести заручників у цьому районі.

Згідно з даними військового розслідування, дії ізраїльських військових мали “випадковий вплив” на рішення бойовиків ХАМАС вбити у серпні шістьох заручників у Газі.

Про це повідомляє Reuters.

“Розслідування встановило, що заручники були вбиті своїми викрадачами, і що діяльність ізраїльських військових у цьому районі, “хоч і була поступовою та обережною, мала непрямий вплив” на рішення бойовиків здійснити вбивства”, - йдеться у повідомленні.

Також слідство виявило, що військові не мали попередньої інформації про присутність шести заручників у цьому районі.

“Розслідування, опубліковане сьогодні ввечері, ще раз доводить, що повернення всіх заручників буде можливим лише через угоду”, – йдеться у заяві Форуму заручників і зниклих безвісти.