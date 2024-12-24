Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Усик – гросмейстер. Він знову переміг Ф’юрі та підтвердив свій клас
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “ХАМАСу”

Управління безпеки ХАМАСу напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “ХАМАСу”
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю ліквідували голову Управління безпеки палестинського терористичного угруповання “ХАМАС” Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.

Управління безпеки ХАМАСу напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм укриття для продовження військової діяльності. 

“Альбек був центральною фігурою в Управлінні безпеки та важливою фігурою в процесі прийняття рішень”, ‒ зазначили військові.

У ЦАХАЛі зазначили, що перед ударом війські здійснили низку кроків для зниження ризику заподіяння шкоди цивільним особам, зокрема використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац вперше підтвердив, що його країна стоїть за вбивством лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies