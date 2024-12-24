ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “ХАМАСу”

Управління безпеки ХАМАСу напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання.

Армія оборони Ізраїлю ліквідували голову Управління безпеки палестинського терористичного угруповання “ХАМАС” Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.

Управління безпеки ХАМАСу напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм укриття для продовження військової діяльності.

“Альбек був центральною фігурою в Управлінні безпеки та важливою фігурою в процесі прийняття рішень”, ‒ зазначили військові.

У ЦАХАЛі зазначили, що перед ударом війські здійснили низку кроків для зниження ризику заподіяння шкоди цивільним особам, зокрема використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац вперше підтвердив, що його країна стоїть за вбивством лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.