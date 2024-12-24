Саудівська Аравія вимагала екстрадиції винуватця теракту в Магдебурзі

Влада Саудівської Аравії у минулому намагалася повернути на батьківщину та притягти до відповідальності Талеба аль-Абдулмохсена - чоловіка, який здійснив наїзд автомобілем на натовп у Магдебурзі.

Як пише The Guardian, саудівські спецслужби попереджали німецьких колег про те, що психіатр-консультант "становить небезпеку". Вони також подавали запити на екстрадицію свого колишнього громадянина. Ймовірно, його звинувачували у "поширенні антиісламської пропаганди".

Голова офісу німецької кримінальної федеральної поліції Хольгер Мюнх підтвердив, що минулоріч його відомство отримувало з Саудівської Аравії інформацію про аль-Абдулмохсена, проте через відсутність ґрунтовних звинувачень не вдалося до жодних вагомих дій. Правоохоронці намагалися провести з чоловіком "бесіду щодо погроз в інтернеті", але полишили ці спроби після того, як декілька разів не могли знайти його за адресою проживання.