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​Джо Байден пом’якшив вироки 37 особам, засудженим до смертної кари

Ці особи отримають довічне ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення.

​Джо Байден пом’якшив вироки 37 особам, засудженим до смертної кари
​Джо Байден пом’якшив вироки 37 особам, засудженим до смертної кари (Ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден оголосив, що пом’якшує вироки 37 особам, засудженим до смертної кари. 

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Цим особам буде перекваліфіковано термін покарання зі смертної кари на довічне без права умовно-дострокового звільнення.

“Президент Байден присвятив свою кар’єру зменшенню насильницької злочинності та забезпеченню справедливої та ефективної системи правосуддя. Він вважає, що Америка повинна припинити застосування смертної кари на федеральному рівні, за винятком випадків тероризму та масових вбивств на ґрунті ненависті – саме тому сьогоднішні дії стосуються всіх випадків, крім цих”, - зазначили в Білому домі. 

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Адміністрація Байдена нагадала, що раніше президент оголосив про помилування приблизно 1500 американців. Це включало пом’якшення вироку для майже 1500 осіб, які були поміщені в домашній арешт під час пандемії COVID-19 і які успішно реінтегрувалися у свої сім’ї та громади, а також 39 помилувань для осіб, які були засуджені за ненасильницькі злочини. 

Також Байден став першим президентом, який виніс помилування особам, засудженим за звичайне вживання та зберігання марихуани, а також колишнім військовослужбовцям ЛГБТКІ+, засудженим за приватну поведінку через їх сексуальну орієнтацію.

“Найближчими тижнями “резидент вживе додаткових заходів для надання значущого другого шансу та продовжить перегляд додаткових помилувань і пом’якшення”, - анонсували в Білому домі.

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