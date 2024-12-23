NYT: відправка північнокорейських військ до Росії була ідею Кім Чен Ина

Путін швидко підтримав ідею Пхеньяна відправити віська КНДР до Росії та втягнути у війну з Україною, пише New York Times.
Коли восени цього року північнокорейські війська почали прибувати до Росії, деякі західні посадовці вважали, що це свідчить про брак військових у РФ. Але зараз розвідувальні служби США дійшли висновку, що розгортання військ КНДР було ідеєю саме Північної Кореї, а не Росії, хоча Путін швидко прийняв її.
За оцінками України та Заходу, Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 тисяч військових. Північнокорейці здебільшого увійшли до складу російських підрозділів, які ведуть контрнаступ проти українських сил у Курській області.
За словами американських і українських чиновників, північнокорейські війська зараз активно вступили в бій і відомо про перші втрати.
"Ми бачили, як ці північнокорейські солдати переміщуються з другої лінії на полі бою на передову, щоб брати активну участь у бойових діях", — заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Ф. Кірбі. — Це не дивно — і, звичайно, також не дивно, що зараз північнокорейські солдати зазнають втрат на полі бою".
Американські чиновники припускають, що лідер КНДР Кім Чен Ин не отримав від РФ щось у відповідь за таку "послугу" негайно.
Натомість, за їхніми словами, північнокорейський лідер, схоже, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому, зокрема, підтримкою в дипломатичній боротьбі, допомогою в разі виникнення кризи й наданням технологій.
- Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
- Станом на початок грудня 2000 військових КНДР направили в підрозділи, які ведуть активні бої, а ще 9000 перебували в оперативному резерві.
- Детальніше про те, як воюють проти України військові з КНДР, у матеріалі LB.ua.