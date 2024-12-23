NYT: відправка північнокорейських військ до Росії була ідею Кім Чен Ина

Північнокорейські війська зараз активно беруть участь у війні РФ з Україною, відомо про перші втрати.

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

Путін швидко підтримав ідею Пхеньяна відправити віська КНДР до Росії та втягнути у війну з Україною, пише New York Times.

Коли восени цього року північнокорейські війська почали прибувати до Росії, деякі західні посадовці вважали, що це свідчить про брак військових у РФ. Але зараз розвідувальні служби США дійшли висновку, що розгортання військ КНДР було ідеєю саме Північної Кореї, а не Росії, хоча Путін швидко прийняв її.

За оцінками України та Заходу, Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 тисяч військових. Північнокорейці здебільшого увійшли до складу російських підрозділів, які ведуть контрнаступ проти українських сил у Курській області.

За словами американських і українських чиновників, північнокорейські війська зараз активно вступили в бій і відомо про перші втрати.

"Ми бачили, як ці північнокорейські солдати переміщуються з другої лінії на полі бою на передову, щоб брати активну участь у бойових діях", — заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Ф. Кірбі. — Це не дивно — і, звичайно, також не дивно, що зараз північнокорейські солдати зазнають втрат на полі бою".

Американські чиновники припускають, що лідер КНДР Кім Чен Ин не отримав від РФ щось у відповідь за таку "послугу" негайно.

Натомість, за їхніми словами, північнокорейський лідер, схоже, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому, зокрема, підтримкою в дипломатичній боротьбі, допомогою в разі виникнення кризи й наданням технологій.