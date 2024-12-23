Курська операція та співпраця із Сирією: Зеленський провів Ставку

Важлива темою під час засідання — ситуація на фронті.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема на Курському напрямку. Також обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Асада.

"Провів засідання Ставки. Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада та його втечі. Доповідали сьогодні розвідки – Служба зовнішньої розвідки та ГУР, – міністри оборони і закордонних справ України. Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії", — розповідає президент Зеленський.

Президент наголосив, що Київ готовий працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи.

Також глава держави заслухав доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.

"Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", — каже президент.

"Важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", — наголошує глава держави.