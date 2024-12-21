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Австрія готова сприяти просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС

Австрію запросили приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та розглянути можливість укладення двосторонньої угоди.

Австрія готова сприяти просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та австрійський дипломат Ніколаус Маршіком
Фото: Офіс президента

Австрія готова сприяти просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС.

Про це стало відомо під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви та генерального секретаря Федерального міністерства з європейських та закордонних справ Австрії Ніколауса Маршікома. 

Австрійський дипломат запевнив у продовженні підтримки України, а також висловив готовність сприяти швидкому просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС.

Також під час зустрічі також обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні та участь австрійських компаній у проєктах з відбудови.

Ігор Жовква запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та розглянути можливість укладення двосторонньої угоди.

Український політик подякував Австрії за надану Україні гуманітарну й фінансову допомогу та за тимчасовий прихисток наших людей, а також розповів про діяльність новоствореного Міністерства національної єдності.

Також заступник керівника Офісу президента відзначив рішення австрійської OMV щодо розірвання контракту з «Газпромом» на постачання в Австрію російського газу.

  • Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з Газпромом. Контракт мав діяти до 2040 року.
  • Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі. Австрійський політик заявив про готовність прийняти мирні переговори.
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