Австрію запросили приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та розглянути можливість укладення двосторонньої угоди.

Австрія готова сприяти просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС.

Про це стало відомо під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви та генерального секретаря Федерального міністерства з європейських та закордонних справ Австрії Ніколауса Маршікома.

Австрійський дипломат запевнив у продовженні підтримки України, а також висловив готовність сприяти швидкому просуванню України у переговорах про набуття членства в ЄС.

Також під час зустрічі також обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні та участь австрійських компаній у проєктах з відбудови.

Ігор Жовква запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та розглянути можливість укладення двосторонньої угоди.

Український політик подякував Австрії за надану Україні гуманітарну й фінансову допомогу та за тимчасовий прихисток наших людей, а також розповів про діяльність новоствореного Міністерства національної єдності.

Також заступник керівника Офісу президента відзначив рішення австрійської OMV щодо розірвання контракту з «Газпромом» на постачання в Австрію російського газу.