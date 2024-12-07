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Канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори

Негаммер зустрівся із Зеленським у Парижі.

Канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори
Володимир Зеленський і Карл Негаммер
Фото: x.com/karlnehammer

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, вони обговорили зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Про це Негаммер повідомив у соцмережі Х.

"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти у себе майбутні мирні переговори", - написав він за підсумками зустрічі.

Негаммер також зазначив, що в розмові з президентом України йшлося про те, "що буде далі, коли з'явиться шанс знову говорити про мир".

"Я запропонував Австрію як місце для таких переговорів. До цього я говорив з обраним американським президентом Дональдом Трампом. Ми робимо все можливе, щоб збудувати мости, особливо коли йдеться про те, як відновити світ на європейському континенті", - додав Негаммер.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Про це він написав у колонці Dagens industri. 

  • Неможливість прямих переговорів із Путіним Зеленський раніше закріпив указом. Україна зазначала, що готова до переговорів із представниками Росії в межах Саміту миру. Присутність росіян є вимогою інших країн-учасників саміту.  
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