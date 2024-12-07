Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю, якого хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану.
Про це повідомляє Yonhap та CNN.
У суботу, 7 грудня, Національна асамблея Південної Кореї намагалася проголосувати за імпічмент, партія президента покинула зал голосування. Лише двоє депутатів залишилися, ще один законодавець, який повернувся, проголосував проти.
Опозиція обурилася через бойкотування голосування. Зрештою парламент провалив голосування.
Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати - 11 грудня.
- 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР", а вже за декілька годин анонсував його скасування.
- Посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні. Громадянам України рекомендували у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.
- Законодавці Південної Кореї закликали до імпічменту президента країни Юн Сок Йоля.
- США стверджують, що не знали заздалегідь про намір Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан.