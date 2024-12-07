Його хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану.

Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю, якого хотіли відправити у відставку через оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap та CNN.

У суботу, 7 грудня, Національна асамблея Південної Кореї намагалася проголосувати за імпічмент, партія президента покинула зал голосування. Лише двоє депутатів залишилися, ще один законодавець, який повернувся, проголосував проти.

Опозиція обурилася через бойкотування голосування. Зрештою парламент провалив голосування.

Наступна дата, коли законодавці зможуть проголосувати - 11 грудня.