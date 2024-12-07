Зеленський прилетів до Парижа

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа.
Про це повідомляє Укрінформ.
Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.
В Париж уже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.
- 15 квітня 2019 року вв Парижі загорівся собор Богоматері, в результаті обвалилися шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест собору.
- Президент Франції Еммануель Макрон анонсував відновлення Нотр-Дам за п'ять років. На відновлення постраждалого від пожежі собору за день зібрали 600 млн євро.