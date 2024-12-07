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Зеленський прилетів до Парижа

Він візьме участь у церемонії відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції. 

Зеленський прилетів до Парижа
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Про це повідомляє Укрінформ

Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.

В Париж уже прибув обраний президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

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