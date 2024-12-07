Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Східний щит
Східний щит
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ГоловнаСвіт

Китайський власник TikTok програв апеляцію щодо ультиматуму США

Якщо до 19 січня соцмережу не буде продано, її заборонять.

Китайський власник TikTok програв апеляцію щодо ультиматуму США
Фото: EPA/UPG

Колегія з трьох суддів у Вашингтоні відмовилася скасувати ухвалений Конгресом США закон, відповідно до якого соцмережа TikTok має позбутися китайського власника або буде заборонена на території країни.

Як пише Bloomberg, компанія ByteDance у своєму апеляційному позові вказувала на те, що бан сервісу коротких відео порушуватиме першу поправку до конституції США щодо свободи слова. Проте служителі Феміди з цим аргументом не погодилися. Апеляцію було відхилено одноголосним рішенням.

Єдиною надією для ByteDance залишається Верховний суд США - компанія вже повідомила, що звернеться туди з клопотанням про зупинку дії ультиматуму. Часу лишилося небагато: заборона набуває чинності з 19 січня - останнього дня президентської каденції Джо Байдена.

Цікаво, що обраний новий глава держави Дональд Трамп виступає проти блокування TikTok. Але до набуття повноважень господарем Білого дому та Конгресом, де республіканці матимуть більшість в обох палатах, соцмережа ризикує все ж опинитися поза законом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies