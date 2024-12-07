Китайський власник TikTok програв апеляцію щодо ультиматуму США

Якщо до 19 січня соцмережу не буде продано, її заборонять.

Колегія з трьох суддів у Вашингтоні відмовилася скасувати ухвалений Конгресом США закон, відповідно до якого соцмережа TikTok має позбутися китайського власника або буде заборонена на території країни.

Як пише Bloomberg, компанія ByteDance у своєму апеляційному позові вказувала на те, що бан сервісу коротких відео порушуватиме першу поправку до конституції США щодо свободи слова. Проте служителі Феміди з цим аргументом не погодилися. Апеляцію було відхилено одноголосним рішенням.

Єдиною надією для ByteDance залишається Верховний суд США - компанія вже повідомила, що звернеться туди з клопотанням про зупинку дії ультиматуму. Часу лишилося небагато: заборона набуває чинності з 19 січня - останнього дня президентської каденції Джо Байдена.

Цікаво, що обраний новий глава держави Дональд Трамп виступає проти блокування TikTok. Але до набуття повноважень господарем Білого дому та Конгресом, де республіканці матимуть більшість в обох палатах, соцмережа ризикує все ж опинитися поза законом.