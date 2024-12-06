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МАГАТЕ: Іран різко прискорює збагачення урану до рівня, близького до збройового

Виробничі потужності Ірану зростуть у 7-8 разів.

МАГАТЕ: Іран різко прискорює збагачення урану до рівня, близького до збройового
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що Іран різко прискорює збагачення урану до рівня чистоти 60%, близького до збройового рівня, повідомляє Reuters.

Гроссі зазначив, що виробничі потужності Ірану зростуть у 7-8 разів, можливо, навіть більше, ніж поточний рівень. Зараз Іран виробляє 5-7 кг урану, збагаченого до 60%, на місяць.

Західні країни стверджують, що немає жодного пояснення для збагачення урану до такого високого рівня в рамках будь-якої цивільної програми. Більше того, жодна країна не робила цього, не виробляючи ядерної зброї. Водночас, Іран заперечує наявність ядерної зброї.

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Минулого тижня європейські та іранські офіційні особи досягли незначного прогресу щодо того, чи зможуть вони почати серйозні переговори щодо ядерної програми до повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Зараз Іран має достатньо матеріалу, збагаченого до 60% чистоти, щоб мати можливість виготовити чотири одиниці  ядерні зброї, якщо він буде збагачувати його далі.

  • Іран поінформував МАГАТЕ про плани встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх заводах у Фордо і Натанзі. Також Іран хоче підключити нещодавно встановлені там машини.
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