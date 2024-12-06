МАГАТЕ: Іран різко прискорює збагачення урану до рівня, близького до збройового

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що Іран різко прискорює збагачення урану до рівня чистоти 60%, близького до збройового рівня, повідомляє Reuters.

Гроссі зазначив, що виробничі потужності Ірану зростуть у 7-8 разів, можливо, навіть більше, ніж поточний рівень. Зараз Іран виробляє 5-7 кг урану, збагаченого до 60%, на місяць.

Західні країни стверджують, що немає жодного пояснення для збагачення урану до такого високого рівня в рамках будь-якої цивільної програми. Більше того, жодна країна не робила цього, не виробляючи ядерної зброї. Водночас, Іран заперечує наявність ядерної зброї.

Минулого тижня європейські та іранські офіційні особи досягли незначного прогресу щодо того, чи зможуть вони почати серйозні переговори щодо ядерної програми до повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Зараз Іран має достатньо матеріалу, збагаченого до 60% чистоти, щоб мати можливість виготовити чотири одиниці ядерні зброї, якщо він буде збагачувати його далі.