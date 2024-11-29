Іран планує розширення збагачення урану

Іран поінформував МАГАТЕ про плани встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх заводах у Фордо і Натанзі. Також Іран хоче підключити нещодавно встановлені там машини.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на конфіденційний звіт МАГАТЕ.
Зазначається, що Іран уже має понад 10 тис. центрифуг, що працюють на двох підземних заводах у Натанзі та Фордо, а також на наземному заводі в Натанзі.
У звіті викладено іранські плани встановити ще 32 кластери приблизно по 174 машини в кожній і величезний, безпрецедентний кластер із 1152 вдосконалених машин IR-6.
Водночас у звіті не йдеться про збагачення Іраном урану до 60% чистоти, що може свідчити про відносно обережний підхід Ірану перед переговорами з Великобританією, Францією та Німеччиною.
- Рада Міжнародної агенції з атомної енергетики, до якої входять 35 країн, погодила текст резолюції, яка закликає Іран негайно поліпшити взаємодію з МАГАТЕ та погодитися на нові перемовини щодо ядерної програми.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран прийняв його прохання не збільшувати запаси збагаченого до 60% урану.
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Іран знехтував міжнародними вимогами призупинити ядерну програму та збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.
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Ізраїльська атака на Іран у жовтні знищила дослідницький центр ядерної зброї в Парчіні (Іран). Удар, який був спрямований по об’єкту, який начебто був неактивним, значно зашкодив зусиллям Ірану відновити дослідження ядерної зброї.