Іран планує розширення збагачення урану

Про це йдеться у конфіденційному звіті МАГАТЕ.

Іран поінформував МАГАТЕ про плани встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх заводах у Фордо і Натанзі. Також Іран хоче підключити нещодавно встановлені там машини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на конфіденційний звіт МАГАТЕ.

Зазначається, що Іран уже має понад 10 тис. центрифуг, що працюють на двох підземних заводах у Натанзі та Фордо, а також на наземному заводі в Натанзі.

У звіті викладено іранські плани встановити ще 32 кластери приблизно по 174 машини в кожній і величезний, безпрецедентний кластер із 1152 вдосконалених машин IR-6.

Водночас у звіті не йдеться про збагачення Іраном урану до 60% чистоти, що може свідчити про відносно обережний підхід Ірану перед переговорами з Великобританією, Францією та Німеччиною.

Рада Міжнародної агенції з атомної енергетики, до якої входять 35 країн, погодила текст резолюції, яка закликає Іран негайно поліпшити взаємодію з МАГАТЕ та погодитися на нові перемовини щодо ядерної програми.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран прийняв його прохання не збільшувати запаси збагаченого до 60% урану.