Щонайменше 13 людей загинуло унаслідок зсувів в Уганді

Щонайменше 13 людей загинули унаслідок зсувів, які затопили десятки будинків в східноафриканській країни Уганді, пише DW з посиланням на служби допомоги країни.
Зсуви сталися внаслідок сильних дощів у ніч на середу в гірському районі Буламбулі, де вони часто трапляються.
Товариство Червоного Хреста Уганди повідомило, що рятувальні роботи ще тривають і кількість загиблих може зрости.
Відомо, що близько 40 будинків були “повністю зруйновані, інші отримали часткові пошкодження”.
За останні роки в Уганді сталася низка смертельних зсувів.
У лютому 2010 року селеві потоки в районі гори Елгон призвели до загибелі понад 350 людей. Раніше цього року понад 30 людей загинули у столиці Уганди Кампалі через великий зсув сміття.
- У вересні у Непалі після повеней і зсувів загинули майже 200 людей. Під землею опинилися щонайменше три автобуси та інші транспортні засоби, у яких спали люди.