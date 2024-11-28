Щонайменше 13 людей загинуло унаслідок зсувів в Уганді

Рятувальні роботи ще тривають і кількість жертв може зрости.

30 людей загинули у столиці Уганди через великий зсув сміття, серпень 2024 року

Щонайменше 13 людей загинули унаслідок зсувів, які затопили десятки будинків в східноафриканській країни Уганді, пише DW з посиланням на служби допомоги країни.

Зсуви сталися внаслідок сильних дощів у ніч на середу в гірському районі Буламбулі, де вони часто трапляються.

Товариство Червоного Хреста Уганди повідомило, що рятувальні роботи ще тривають і кількість загиблих може зрости.

Відомо, що близько 40 будинків були “повністю зруйновані, інші отримали часткові пошкодження”.

За останні роки в Уганді сталася низка смертельних зсувів.

У лютому 2010 року селеві потоки в районі гори Елгон призвели до загибелі понад 350 людей. Раніше цього року понад 30 людей загинули у столиці Уганди Кампалі через великий зсув сміття.