“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаСвіт

Щонайменше 13 людей загинуло унаслідок зсувів в Уганді

Рятувальні роботи ще тривають і кількість жертв може зрости.

Щонайменше 13 людей загинуло унаслідок зсувів в Уганді
30 людей загинули у столиці Уганди через великий зсув сміття, серпень 2024 року
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 13 людей загинули унаслідок зсувів, які затопили десятки будинків в східноафриканській країни Уганді, пише DW з посиланням на служби допомоги країни.

Зсуви сталися внаслідок сильних дощів у ніч на середу в гірському районі Буламбулі, де вони часто трапляються.

Товариство Червоного Хреста Уганди повідомило, що рятувальні роботи ще тривають і кількість загиблих може зрости.

Відомо, що близько 40 будинків були “повністю зруйновані, інші отримали часткові пошкодження”.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За останні роки в Уганді сталася низка смертельних зсувів.

У лютому 2010 року селеві потоки в районі гори Елгон призвели до загибелі понад 350 людей. Раніше цього року понад 30 людей загинули у столиці Уганди Кампалі через великий зсув сміття. 

  • У вересні у Непалі після повеней і зсувів загинули майже 200 людей. Під землею опинилися щонайменше три автобуси та інші транспортні засоби, у яких спали люди.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies