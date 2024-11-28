У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про порушення кримінальної справи після того, як рекламний екран в Астані під час візиту президента Росії Володимира Путіна замість російського прапора показав прапор України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські та казахстанські ЗМІ. Відео з екраном у кольорах українського прапора також поширювали користувачі соцмереж.
Екран швидко відключили. А поліція заявила, що "перевіряє всі версії того, що сталося" - від технічних неполадок до навмисного втручання в роботу екрану.
Заступник директора компанії "Керуен Медіа", якій належить LED-екран, пояснив, що насправді на екрані демонструвалися кольори російського прапора.
"Але через замикання кабелю відключився білий колір, а інші спотворилися, і якщо знімати екран телефоном, то червоний колір здається жовтим", - сказав він.
Державна технічна служба Казахстану, своєю чергою, вже оголосила, що екран в Астані був зламаний внаслідок хакерської атаки.
- Путін прибув до Астани 27 листопада. Він провів переговори з презиидентом Токаєвим. Напередодні прибуття Путіна до Астани в російській газеті "Известия" вийшла стаття Касим-Жомарта Токаєва під назвою "Казахстан і Росія: нові горизонти стратегічного партнерства". У ній Токаєв запевнив, що Казахстан "був і залишається надійним стратегічним партнером та союзником Росії у цей сповнений конфліктами та катаклізмами складний період історії".
- У жовтні стало відомо, що Росія заборонила частину агропродукції з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС.
- У липні Путін прилітав у Казахстан на саміт ШОС. Він там зустрічався з президентам Турції, Китаю, а також - із лідерами Монголії, Азербайджану, Пакистану та Ірану