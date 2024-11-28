У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна

На вулицях Астани повісили екрани із триколорами, один із яких раптово перетворився на прапор України.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про порушення кримінальної справи після того, як рекламний екран в Астані під час візиту президента Росії Володимира Путіна замість російського прапора показав прапор України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські та казахстанські ЗМІ. Відео з екраном у кольорах українського прапора також поширювали користувачі соцмереж.

Екран швидко відключили. А поліція заявила, що "перевіряє всі версії того, що сталося" - від технічних неполадок до навмисного втручання в роботу екрану.

Заступник директора компанії "Керуен Медіа", якій належить LED-екран, пояснив, що насправді на екрані демонструвалися кольори російського прапора.

"Але через замикання кабелю відключився білий колір, а інші спотворилися, і якщо знімати екран телефоном, то червоний колір здається жовтим", - сказав він.

Державна технічна служба Казахстану, своєю чергою, вже оголосила, що екран в Астані був зламаний внаслідок хакерської атаки.