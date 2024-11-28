“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаСвіт

У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна

На вулицях Астани повісили екрани із триколорами, один із яких раптово перетворився на прапор України.

У Казахстані розслідують появу українського прапора на LED-екрані під час візиту Путіна
Фото: Скриншот відео

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про порушення кримінальної справи після того, як рекламний екран в Астані під час візиту президента Росії Володимира Путіна замість російського прапора показав прапор України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські та казахстанські ЗМІ. Відео з екраном у кольорах українського прапора також поширювали користувачі соцмереж.

Екран швидко відключили. А поліція заявила, що "перевіряє всі версії того, що сталося" - від технічних неполадок до навмисного втручання в роботу екрану.

Заступник директора компанії "Керуен Медіа", якій належить LED-екран, пояснив, що насправді на екрані демонструвалися кольори російського прапора. 

"Але через замикання кабелю відключився білий колір, а інші спотворилися, і якщо знімати екран телефоном, то червоний колір здається жовтим", - сказав він.

Державна технічна служба Казахстану, своєю чергою, вже оголосила, що екран в Астані був зламаний внаслідок хакерської атаки.

  • Путін прибув до Астани 27 листопада. Він провів переговори з презиидентом Токаєвим. Напередодні прибуття Путіна до Астани в російській газеті "Известия" вийшла стаття Касим-Жомарта Токаєва під назвою "Казахстан і Росія: нові горизонти стратегічного партнерства". У ній Токаєв запевнив, що Казахстан "був і залишається надійним стратегічним партнером та союзником Росії у цей сповнений конфліктами та катаклізмами складний період історії".
  • У жовтні стало відомо, що Росія заборонила частину агропродукції з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС.
  • У липні Путін прилітав у Казахстан на саміт ШОС. Він там зустрічався з президентам Турції, Китаю, а також - із лідерами Монголії, Азербайджану, Пакистану та Ірану
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies