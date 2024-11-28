Німеччина не продовжила посвідку на проживання п'ятьом журналістам із Росії

Німеччина відмовила п’ятьом російським журналістам та дружині одного з них у дозволі на проживання через "нез’ясовані правові питання".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" та агентство DPA, не уточнюючи назв медіа.

Відомство з імміграції землі Берлін зазначило, що "російське ЗМІ поширює фальшиву інформацію та пропаганду, щоб дискредитувати Захід та Євросоюз". Німецька сторона також послалася на санкції Євросоюзу.

Рішення про відмову на проживання може бути оскаржене.

Раніше кореспондент російського пропагандистського "Першого каналу" Іван Благой розповів про закриття бюро телеканалу німецькою владою. У відповідь Москва вислала двох співробітників телеканалу ARD. Вони мають залишити Росію до 16 грудня.

Як з'ясувалося, уряд Німеччини не закривав бюро "Першого каналу". Представник МЗС наголосив, що твердження російської сторони не відповідає дійсності. МЗС вважає заходи Москви у відповідь неприйнятними, а їхнє обґрунтування - брехливим. Російських кореспондентів вислали після репортажу, який Благой випустив 24 листопада про громадянина Німеччини Миколу Гайдука, затриманого ФСБ у жовтні.

Представник МЗС нагадав, що "Перший канал" з грудня 2022 року знаходиться в списку санкцій ЄС. Правові підстави перебування журналістів усіх ЗМІ, які підлягають санкціям, розглядаються лише на рівні відомств федеральних земель, які автономно ухвалюють рішення.

"Санкції ЄС та заборона мовлення можуть впливати на правила надання статусу на проживання. Це не пов’язано з журналістською діяльністю як такою", - наголосили в МЗС Німеччини.