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Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа

Серед підсанкційних медіа-компаній “НТВ Плюс”, “Перший канал”, “Звезда” та інші.

Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції введені в дію указом № 340/2024 від 22 травня 2024 року.

Зокрема, санкції запроваджуються проти двох фізосіб: надзвичайного і повноважного посла РФ у Панамі Євгена Вороніна та засновника і керівника кількох підприємств військово-промислового комплексу Олексія Федоренка.

Також у переліку майже 70 юридичних осіб і понад 20 медіа-компаній. Зокрема, ці юрособи пов'язані з військово-промисловим комплексом РФ. 

Серед підсанкційних медіа-компаній “НТВ Плюс”, “Перший канал. Всесвітня мережа”, “Звезда”, “ТНТ Телесеть”, “Рен ТВ”, ТРК “Крим”, газети “Известия”, “Московский комсомолец” та інші.

Крім того, серед підсанкційних компаній є низка підприємств з українською реєстрацією. Зокрема, ТОВ "Вебмані.Юей".

Тим часом в Україні хочуть націоналізувати 6 підприємств, власниками яких є росіяни. Йдеться про підприємства, що входять до російської корпорації "Група Поліпластик".

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