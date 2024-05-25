Міністри фінансів G7 обіцяють домагатися дотримання стелі цін на російську нафту

Країни G7 продовжать домагатися дотримання у світі встановленої ними стелі цін на російську нафту, йдеться в опублікованому в суботу комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн "Групи семи" в Італії, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо посилено домагатися дотримання стелі цін на нафту, не порушуючи водночас стабільності глобального ринку", – зазначається в документі.
Міністри наголосили, що їхні країни рішуче реагуватимуть на порушення стелі цін, зокрема, запроваджуючи санкції проти тих, хто обходить цей режим.
Крім того, міністри заявили, що їхні країни готові й надалі запроваджувати санкції проти Росії, зокрема, щоб знижувати доходи РФ від продажу енергоносіїв, і щоб знижувати її можливості видобувати енергоресурси в майбутньому.
Також міністри фінансів заявили про важливість запровадження подальших санкцій проти структур, що підтримують російський ВПК.
- Тим часом імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму. Росія використовує танкери "Совкомфлоту", які не перебувають під санкціями.
- Ранше видання Politico повідомило, що російську нафту маскують під турецьку і експортують у ЄС, приносячи Москві мільярдні доходи. Ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє експортувати у блок неросійське “змішане” паливо.