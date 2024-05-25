Міністри фінансів G7 обіцяють домагатися дотримання стелі цін на російську нафту

Міністри заявили, що їхні країни готові й надалі запроваджувати санкції проти Росії, зокрема, щоб знижувати доходи РФ від продажу енергоносіїв.

Країни G7 продовжать домагатися дотримання у світі встановленої ними стелі цін на російську нафту, йдеться в опублікованому в суботу комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн "Групи семи" в Італії, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо посилено домагатися дотримання стелі цін на нафту, не порушуючи водночас стабільності глобального ринку", – зазначається в документі.

Міністри наголосили, що їхні країни рішуче реагуватимуть на порушення стелі цін, зокрема, запроваджуючи санкції проти тих, хто обходить цей режим.

Крім того, міністри заявили, що їхні країни готові й надалі запроваджувати санкції проти Росії, зокрема, щоб знижувати доходи РФ від продажу енергоносіїв, і щоб знижувати її можливості видобувати енергоресурси в майбутньому.

Також міністри фінансів заявили про важливість запровадження подальших санкцій проти структур, що підтримують російський ВПК.