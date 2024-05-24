Україна і Польща почали переговори про двосторонню безпекову угоду

Обидві сторони прагнуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

Україна і Польща розпочали офіційні переговори щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це під час спільного брифінгу із маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише Interfax-Україна.

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", – сказав Стефанчук.

За його словами, обидві сторони прагнуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

Зі свого боку, пані маршалок Сенату Польщі наголосила, що необхідно зробити все для продовження міжнародної підтримки України.

"Ми зробимо все, щоб ще в поточному році розпочався процес інтеграції України з Європейським Союзом, переговорів України з Європейським Союзом. Це, звісно, буде довгий процес, складний, але краще, щоб він розпочався", – сказала спікерка Сенату Польщі.

Вона також запевнила, що польські сенатори і надалі, і всередині країни, і за кордоном наголошуватимуть на необхідності допомоги Україні та консолідації міжнародної спільноти навколо ідеї солідарності з Україною.

Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська прибула до Києва сьогодні вранці. Згодом вона виступила перед нардепами у Верховній Раді і заявила, що "нема вільної України без незалежної Польщі і немає вільної Польщі без незалежної України".