Україна і Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду "за першої можливості". Текст документу команди обох країн уже фіналізували.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter).
Глава держави провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за конкретні дії з ізоляції Росії.
Також політики обговорили оборонну співпрацю.
"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості. Прем'єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті світу", – додав Зеленський.
Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2024
Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості.…
- Сьогодні також в Офісі президента анонсували підписання безпекової угоди із Грецією.
- Нещодавно посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Проте саму угоду можуть підписати не пізніше початку липня.
- Також Зеленський анонсував, що Україна готує ще декілька нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.