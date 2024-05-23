Україна і Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду "за першої можливості". Текст документу команди обох країн уже фіналізували.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter).

Глава держави провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за конкретні дії з ізоляції Росії.

Також політики обговорили оборонну співпрацю.

"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості. Прем'єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті світу", – додав Зеленський.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії.



Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2024