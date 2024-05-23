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Україна і Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду "за першої можливості"

Команди країн фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди.

Україна і Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду "за першої можливості"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Україна і Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду "за першої можливості". Текст документу команди обох країн уже фіналізували.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter).

Глава держави провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. 

Також політики обговорили оборонну співпрацю. 

"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості. Прем'єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті світу", – додав Зеленський.

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