Верховна Рада провалила законопроєкт, що міг дати президенту вплив на призначення суддів

За нього не вистачило десяти голосів.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 щодо особливостей призначення суддів в умовах воєнного стану. За ухвалення не вистачило десяти голосів – лише 216 нардепів натиснули кнопки "за", пише ZN.UA.

Документ передбачав, що президент протягом воєнного стану та року після нього міг повернути Вищій раді правосуддя подання про призначення судді, якщо отримав від СБУ чи НАБУ інформацію про вчинення ним дій, які загрожують національній безпеці.

В Центрі протидії корупції писали, що на ділі цей законопроєкт міг означати спроби призначати суддів в ручному режимі.

Призначення суддів, згідно з законодавством України, здійснюється президентом за поданням Вищої ради правосуддя.