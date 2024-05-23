На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаПолітика

Верховна Рада провалила законопроєкт, що міг дати президенту вплив на призначення суддів

За нього не вистачило десяти голосів. 

Верховна Рада провалила законопроєкт, що міг дати президенту вплив на призначення суддів
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 щодо особливостей призначення суддів в умовах воєнного стану. За ухвалення не вистачило десяти голосів – лише 216 нардепів натиснули кнопки "за", пише ZN.UA.

Документ передбачав, що президент протягом воєнного стану та року після нього міг повернути Вищій раді правосуддя подання про призначення судді, якщо отримав від СБУ чи НАБУ інформацію про вчинення ним дій, які загрожують національній безпеці. 

В Центрі протидії корупції писали, що на ділі цей законопроєкт міг означати спроби призначати суддів в ручному режимі. 

Призначення суддів, згідно з законодавством України, здійснюється президентом за поданням Вищої ради правосуддя. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies