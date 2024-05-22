Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на погоджувальній раді фракції домовилися не блокувати парламентську трибуну.

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання парламенту, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Ми усвідомлюємо, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради", – наголосив Стефанчук.

Він наголосив, що силові методи неприпустимі у роботі парламенту під час воєнного стану. За словами Стефанчука, всі фракції підписали документ, окрім "Європейської солідарності".