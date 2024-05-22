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Стефанчук: На погоджувальній раді домовилися не блокувати трибуну Ради

Всі фракції підписали документ, окрім "Європейської солідарності".

Стефанчук: На погоджувальній раді домовилися не блокувати трибуну Ради
Стефанчук
Фото: скриншот відео

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на погоджувальній раді фракції домовилися не блокувати парламентську трибуну.

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання парламенту, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Ми усвідомлюємо, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради", – наголосив Стефанчук.

Він наголосив, що силові методи неприпустимі у роботі парламенту під час воєнного стану. За словами Стефанчука, всі фракції підписали документ, окрім "Європейської солідарності".

  • Учора депутати "Євросолідарності" з плакатами "Московська церква вбиває" заблокували трибуну Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.
  • Окрім цього, нардепи також вимагали створити ТСК по фортифікаціях.
  • Під час засідання оголосили перерву, оскільки дві парламентські фракції вимагали винести цей законопроєкт на голосування.
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