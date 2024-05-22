Нардеп зазначив, що тепер необхідно зібрати понад 226 підписів для винесення проєкту у другому читанні в залу.

Голова фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко на брифінгу у Верховній Раді повідомив, що погоджувальна рада одноголосно ухвалила рішення про розгляд проєкту про заборону УПЦ (МП), повідомляє кореспондент LB.ua.

“Рішення про розгляд в другому читанні питання московської церкви погоджувальна рада одноголосно прийняла вчора”, – сказав Порошенко.

За його словами, тепер необхідно зібрати понад 226 підписів для винесення проєкту у другому читанні в залу. Частина «Слуг народу» отримали вказівки не ставити підписи.