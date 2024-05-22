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Порошенко: “Погоджувальна рада одноголосно ухвалила рішення про розгляд проєкту заборони московської церкви”

Нардеп зазначив, що тепер необхідно зібрати понад 226 підписів для винесення проєкту у другому читанні в залу.

Порошенко: “Погоджувальна рада одноголосно ухвалила рішення про розгляд проєкту заборони московської церкви”
Фото: eurosolidarity.org

Голова фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко на брифінгу у Верховній Раді повідомив, що погоджувальна рада одноголосно ухвалила рішення про розгляд проєкту про заборону УПЦ (МП), повідомляє кореспондент LB.ua.

“Рішення про розгляд в другому читанні питання московської церкви погоджувальна рада одноголосно прийняла вчора”, – сказав Порошенко.

За його словами, тепер необхідно зібрати понад 226 підписів для винесення проєкту у другому читанні в залу. Частина «Слуг народу» отримали вказівки не ставити підписи. 

  • Вчора нардепи заблокували трибуну в Раді. Вони вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП. Зі свого боку, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення. Спікер зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу.
  • Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні. 
  • В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії, але не вдалося.
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