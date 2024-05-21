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Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП

"Церква-фортифікації-дрони", – кричала представниця "ЄС" Ірина Геращенко.

Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну
Фото: пресслужба Євросолідарності

Народні депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.

Під час засідання оголосили перерву, оскільки дві парламентські фракції вимагали винести на голосування цей законопроєкт. Однак після цього нардепи заблокували трибуну, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Парламентарі тримали в руках плакати, зокрема "Московська церква вбиває".

"Церква-фортифікації-дрони", – кричала представниця "ЄС" Ірина Геращенко.

Окрім цього, нардепи вимагають створити ТСК по фортифікаціях.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив журналістам, що був вимушений оголосити перерву о роботі парламенту. 

"На сьогодні – все!" – сказав він. 

Водночас нардепи "Європейської солідарності" після блокування трибуни з’явилися також на брифінгу Голови ВРУ. Вони вимагали від нього винесення на розгляд у другому читанні проєкту щодо заборони Московського патріархату.

  • Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні. 
  • В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії, але не вдалося. 
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