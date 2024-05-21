Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП

Народні депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.

Під час засідання оголосили перерву, оскільки дві парламентські фракції вимагали винести на голосування цей законопроєкт. Однак після цього нардепи заблокували трибуну, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Парламентарі тримали в руках плакати, зокрема "Московська церква вбиває".

"Церква-фортифікації-дрони", – кричала представниця "ЄС" Ірина Геращенко.

Окрім цього, нардепи вимагають створити ТСК по фортифікаціях.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив журналістам, що був вимушений оголосити перерву о роботі парламенту.

"На сьогодні – все!" – сказав він.

Водночас нардепи "Європейської солідарності" після блокування трибуни з’явилися також на брифінгу Голови ВРУ. Вони вимагали від нього винесення на розгляд у другому читанні проєкту щодо заборони Московського патріархату.