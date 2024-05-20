​Прем'єр Хорватії підтвердив свою участь у Саміті миру

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив свою участь у Саміті миру.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Пленковичем.
"Говорив з Андреєм Пленковичем. Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії. Також подякував Прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - зазначив глава держави.
Лідери обговорили також підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку нашої держави.
- Минулого тижня стало відомо, що зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні.
- Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.