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​Прем'єр Хорватії підтвердив свою участь у Саміті миру

Зеленський і Пленкович обговорили долучення Хорватії до Вільнюської декларації G7 на підтримку України.

​Прем'єр Хорватії підтвердив свою участь у Саміті миру
Андрей Пленкович
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив свою участь у Саміті миру.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Пленковичем.

"Говорив з Андреєм Пленковичем. Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії. Також подякував Прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - зазначив глава держави.

Лідери обговорили також підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку нашої держави.

  • Минулого тижня стало відомо, що зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні.
  • Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
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