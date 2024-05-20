Голова Міноборони очікує сьогодні на ефективну роботу і плідні результати.

Розпочалось 22-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну, іншим моїм колегам з близько 50 країн-партнерів за постійну підтримку у нашій боротьбі проти російської агресії", – написав він у фейсбуці.

Голова Міноборони зазначив, що очікує сьогодні на ефективну роботу і плідні результати.

Нинішнє засідання відбувається в онлайн-форматі.

Відкрив його традиційно міністр оборони США Ллойд Остін.

"Путін розпочав ще один наступ на суверенну українську територію", – сказав він, додавши, що цей наступ на Харківську область лише доводить важливість Контактної групи.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks at a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/3sYpecbdlC — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 20, 2024

Попереднє, 21-ше засідання "Рамштайну", відбулося 26 квітня також у віртуальному форматі. Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх шести місяців.

20-те засідання відбулося 19 березня у Німеччині. Його очолив особисто керівник Пентагону. Це була перша міжнародна поїздка Остіна після його госпіталізації. Разом із Остіном на "Рамштайні-20" був присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Головною темою засідання були боєприпаси для України.