Прем’єрка Естонії: відправка інструкторів НАТО в Україну не втягне Альянс у війну

Каллас вважає, що імовірна атака на інструкторів Альянсу з боку РФ не призведе до автоматичної дії 5 статті НАТО про взаємну оборону.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що відправка в Україну інструкторів НАТО для навчання військових не може втягнути Альянс у війну з Росією.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Financial Times, пише LRT.

За словами Каллас, НАТО не повинно боятися відправляти своїх інструкторів, оскільки, на її думку, якби російські сили атакували представників Альянсу, це не призвело б до автоматичної дії статті 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо хтось там постраждає, ті, хто прислав своїх людей, скажуть: "Це п’ята стаття. Розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці побоювання не мають під собою підстав", – зазаначила очільниця естонського уряду.

Також вона нагадала, що якщо хтось і відправлятиме до України інструкторів, то повинен розуміти, що в країні йде війна і це зона ризику.

Проте в Естонії такий крок потребує схвалення парламенту.

"Це відкрита публічна дискусія, але я не думаю, що на цьому етапі ми повинні щось виключати", – зазначила Каллас і нагадала, що російська пропаганда спрямована на війну з НАТО, тому їй не потрібні виправдання.

"Що б ми не робили… Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть" – сказала прем’єрка Естонії.

Як зазначає The Financial Times, офіційні особи Естонії, а також Литви та Латвії наголошують, що безпека їхніх країн тісно пов'язана з успіхом України. Вони побоюються, що її поразка спонукає президента Росії Володимира Путіна перевірити єдність НАТО, швидше за все, в Балтійському регіоні.

Що таке п’ята стаття НАТО про взаємну оборону