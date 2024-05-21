​Боррель: країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення МКС

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", – написав Боррель.
Він зазначив, що "взяв до уваги" рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду з проханням про видачу ордерів на арешт лідерів ХАМАСу та ізраїльських урядовців.
- 20 травня Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник МЗС Ізраїлю назвав запит МКС "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди".
Передумови запиту ордеру на арешт
- Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили в полон.
- Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.
- Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.
- Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів".
- У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином.