​Боррель: країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення МКС

Мандат МКС полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом.

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", – написав Боррель.

Він зазначив, що "взяв до уваги" рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду з проханням про видачу ордерів на арешт лідерів ХАМАСу та ізраїльських урядовців.

20 травня Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник МЗС Ізраїлю назвав запит МКС "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди".

Передумови запиту ордеру на арешт