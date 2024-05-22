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Нідерланди забороняють всиновлення дітей з-за кордону

У королівстві ця тема пов'язана із низкою скандалів.

Нідерланди забороняють всиновлення дітей з-за кордону

Міністр юридичного захисту Нідерландів Франк Вервінд повідомив про рішення уряду припинити практику видачі дозволів на всиновлення дітей з інших країн.

Як пише Reuters, родинам, які вже розпочали процес, дозволять його завершити, після чого буде запроваджено заборону.

За останніх 50 років піддані Нідерландів всиновили близько 40 тисяч дітей з 80 держав світу. Проте це явище поступово ставало все менш популярним: у 2019 році нові родини знайшли лише 145 дітей, а у 2020 ще менше - 70. 

З лютого 2021 року до листопада 2022 в країні вже діяв тимчасовий мораторій на всиновлення з-за кордону. Тепер це рішення буде чинним на постійні основі.

Однією із причин заборони є низка скандалів, коли дорослі всиновлені публічно заявляли, що їхні свідоцтва про народження були підроблені або свідомо загублені, а процес всиновлення відбувався з порушенням законодавства та прав людини.

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