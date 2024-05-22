Макрон відвідає бунтівну Нову Каледонію

Президент Франції Емманюель Макрон полетить на острови Нової Каледонії, де наразі триває протистояння між владою та представниками корінного народу Канак.

Як пише BBC, програму візиту голови держави до заморської території не розкривають. Макрон заявив членам національної ради безпеки та оборони, що французькі війська, надіслані до Нової Каледонії, досягли успіху у відновленні миру та громадського спокою, але мають перебувати на островах "ще певний час".

Услід за Макроном впродовж наступних тижнів візит до заморських володінь планує і прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Його речник повідомив, що пріоритетом уряду є повернення до порядку і діалогу.