На думку росіян, встановлені у 1985 році кордони "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

Росія в односторонньому порядку хоче змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі

Міноборони РФ підготувало документ, яким Росія оголосить своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Про це повідомляє видання Moscow Times, яке посилається на проєкт постанови уряду РФ.

Для цього Росія хоче змінити географічні координати точок, котрі визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ та прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Зокрема, на кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд. Також йдеться про кордон біля північного вхідного мису річки Нарва.

Крім того, на кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

На думку росіян, встановлені Радміном СРСР у 1985 році кордони "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

Ці точки було зафіксовано "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу". Вони ж, в свою чергу, ґрунтуються на роботах середини XX століття. Тому це начебто "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" РФ.

Внаслідок цих змін "буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації; зміниться проходження Державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря".

Таким чином, РФ пропонує частково "визнати нечинною" постанову Радміну СРСР, яка регулює кордони у Балтійському морі.

Цей документ був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї, які стартували в Південному військовому окрузі за участю комплексів "Іскандер" і авіації, озброєної ракетами "Кинджал".

Цю російську ініціативу МЗС Фінляндії та Литви поки що офіційно не коментували.