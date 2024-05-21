ЄС підписав безпекову угоду з Молдовою

Євросоюз і Молдова підписали безпекову угоду, яка стала для ЄС першим подібним документом.
Про це повідомив у мережі Х Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Безпекове партнерство підписали прем’єр-міністр Дорін Речан високий представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
За словами Борреля, такого роду угода з Молдовою є першою подібною для ЄС.
"Молдова – перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", – написав у "Х" високий Представник.
- У липні 2023 року країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".