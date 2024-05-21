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ЄС підписав безпекову угоду з Молдовою

Угода з Молдовою є першою подібною для Євросоюзу.

ЄС підписав безпекову угоду з Молдовою
Жозеп Боррель і Дорін Речан
Фото: Жозеп Боррель

Євросоюз і Молдова підписали безпекову угоду, яка стала для ЄС першим подібним документом.

Про це повідомив у мережі Х Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Безпекове партнерство підписали прем’єр-міністр Дорін Речан високий представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.  

За словами Борреля, такого роду угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. 

"Молдова – перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", – написав у "Х" високий Представник.

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