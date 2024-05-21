Австралія та Нова Зеландія надсилають літаки для евакуації туристів з Нової Каледонії

Уряди Австралії та Нової Зеландії відправляють літаки до Нової Каледонії для евакуації своїх громадян на тлі насильницьких заворушень на території Франції в Тихому океані.
Про це повідомляє Німецька хвиля.
Видання зазначає, що сотні туристів опинилися в пастці в готелях протягом тижнів жорстоких заворушень.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг підтвердила отримання від французької влади дозволу на два рейси для евакуації громадян і туристів з островів. За офіційними даними, у Новій Каледонії проживає близько 300 австралійців.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що Веллінгтон також надсилає літак до столиці Нумеа, щоб повернути додому “50 пасажирів з найнагальнішими потребам”. Планується ще більше рейсів.
Верховна комісія Франції в Новій Каледонії повідомила, що аеропорт залишається закритим для комерційних рейсів, унаслідок чого близько 3200 людей залишилися заблокованими.
- Масові заворушення спалахнули після того, як минулого тижня Національна асамблея схвалила зміни до правил голосування, що дозволяє жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції.
- Прихильники незалежності Нової Каледонії побоюються, що законопроєкт послабить політичний вплив корінного народу канаки.
- Жертвами заворушень стали шестеро осіб, поранення отримали сотні людей. Заколот завдав величезних збитків, підприємства грабують та спалюють, а дорожні барикади обмежують доступ до продовольства та ліків.
- Минулого тижня стало відомо, що французький уряд втратив контроль над частинами Нової Каледонії.
- Французька влада заявила, що задіє армію для захисту громадських будівель. Понад 1000 французьких жандармів та поліцейських вже перебувають на місцях, а незабаром прибудуть ще 600 правоохоронців.