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Австралія та Нова Зеландія надсилають літаки для евакуації туристів з Нової Каледонії

Сотні осіб опинилися в пастці в готелях на острові протягом тижнів жорстоких заворушень.

Австралія та Нова Зеландія надсилають літаки для евакуації туристів з Нової Каледонії
Каледонські активісти протестують у Парижі
Фото: EPA/UPG

Уряди Австралії та Нової Зеландії відправляють літаки до Нової Каледонії для евакуації своїх громадян на тлі насильницьких заворушень на території Франції в Тихому океані.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Видання зазначає, що сотні туристів опинилися в пастці в готелях протягом тижнів жорстоких заворушень.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг підтвердила отримання від французької влади дозволу на два рейси для евакуації громадян і туристів з островів. За офіційними даними, у Новій Каледонії проживає близько 300 австралійців. 

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що Веллінгтон також надсилає літак до столиці Нумеа, щоб повернути додому “50 пасажирів з найнагальнішими потребам”. Планується ще більше рейсів.

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Верховна комісія Франції в Новій Каледонії повідомила, що аеропорт залишається закритим для комерційних рейсів, унаслідок чого близько 3200 людей залишилися заблокованими.

  • Масові заворушення спалахнули після того, як минулого тижня Національна асамблея схвалила зміни до правил голосування, що дозволяє жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції.
  • Прихильники незалежності Нової Каледонії побоюються, що законопроєкт послабить політичний вплив корінного народу канаки.
  • Жертвами заворушень стали шестеро осіб, поранення отримали сотні людей. Заколот завдав величезних збитків, підприємства грабують та спалюють, а дорожні барикади обмежують доступ до продовольства та ліків.
  • Минулого тижня стало відомо, що французький уряд втратив контроль над частинами Нової Каледонії.
  • Французька влада заявила, що задіє армію для захисту громадських будівель. Понад 1000 французьких жандармів та поліцейських вже перебувають на місцях, а незабаром прибудуть ще 600 правоохоронців.
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