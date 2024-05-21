Австралія та Нова Зеландія надсилають літаки для евакуації туристів з Нової Каледонії

Сотні осіб опинилися в пастці в готелях на острові протягом тижнів жорстоких заворушень.

Уряди Австралії та Нової Зеландії відправляють літаки до Нової Каледонії для евакуації своїх громадян на тлі насильницьких заворушень на території Франції в Тихому океані.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Видання зазначає, що сотні туристів опинилися в пастці в готелях протягом тижнів жорстоких заворушень.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг підтвердила отримання від французької влади дозволу на два рейси для евакуації громадян і туристів з островів. За офіційними даними, у Новій Каледонії проживає близько 300 австралійців.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що Веллінгтон також надсилає літак до столиці Нумеа, щоб повернути додому “50 пасажирів з найнагальнішими потребам”. Планується ще більше рейсів.

Верховна комісія Франції в Новій Каледонії повідомила, що аеропорт залишається закритим для комерційних рейсів, унаслідок чого близько 3200 людей залишилися заблокованими.