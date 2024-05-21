РосЗМІ: за вчора з російських літаків на Бєлгородську область впали три бомби

Російське Telegram-медіа ASTRA з посиланням на джерела повідомило, що протягом доби російські літаки вродили на Бєлгородську область ще три авіабомби.
Два ФАБ-500 впали в селі Крутий Лог біля житлового будинку. А в Шебекіно ФАБ-250 знайшли на вулиці Врожайній.
Співрозмовники медіа стверджують, що ніхто не постраждав.
За підрахунками Telegram-каналу, за три місяці Росія скинула на свої ж регіони та окуповані території України 53 ФАБ.
Російська влада вже навіть не заперечує падіння її боєприпасів на її громадян. Вчора шебекінський посадовець Володимир Жданов повідомив, що зустрівся з мешканцями будинків, що постраждали внаслідок "падіння вибухонебезпечного предмета".
- На початку травня розвідка Британії підрахувала, що за місяць з російською авіації "впали" два десятки бомб на територію Бєлгородської області.
- "Губили" боєприпаси окупанти і на поневолених територіях України.