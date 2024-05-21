Politico: у Брюсселі хочуть розпочати формальні переговори про вступ України до ЄС не пізніше 25 червня

Посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня, пише Politico.
Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів. Очікується, що початок перемовин "зміцнить моральний дух" України.
У грудні лідери Євросоюзу повідомили українському президенту, що хочуть приєднання України та Молдови. Але формальна юридична процедура початку переговорів затрималася через опір Будапешта.
"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми щодо угорських меншин в Україні", – йдеться у матеріалі.
За підсумками квітневих переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". Київ відповів на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і очікує відповіді Угорщини, повідомив один із дипломатів.
Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні почне шестимісячне головування в Раді ЄС.
"Було відчуття, що не варто робити цього до виборів [9 червня в Європейський парламент], тому що це могло стати проблемою виборів", – припустив дипломат ЄС, настрої "багатьох чиновників у Брюсселі".
Бельгійські посадовці наразі планують провести міжурядову конференцію (IGC) 25 червня, лише за кілька днів до того, як Будапешт перейме головування 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана", – сказав один із дипломатів.
Речник постійного представництва Угорщини при ЄС сказав, що Угорщина зосереджена на рамках переговорів. "Перший крок – це знайти там консенсус. Передчасно обговорювати дати IGC".
- Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого.
- Уже в червні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.
- Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання.
- 14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна розраховує на відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024.
- Переговорну рамку про вступ України до ЄС затвердили в березні.
Більше на цю тему – в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".