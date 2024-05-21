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Politico: у Брюсселі хочуть розпочати формальні переговори про вступ України до ЄС не пізніше 25 червня

Угорщина очікувано може стати перешкодою. 

Politico: у Брюсселі хочуть розпочати формальні переговори про вступ України до ЄС не пізніше 25 червня
Фото: EPA/UPG

Посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня, пише Politico.

Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів. Очікується, що початок перемовин "зміцнить моральний дух" України.

У грудні лідери Євросоюзу повідомили українському президенту, що хочуть приєднання України та Молдови. Але формальна юридична процедура початку переговорів затрималася через опір Будапешта. 

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми щодо угорських меншин в Україні", – йдеться у матеріалі.

За підсумками квітневих переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". Київ відповів на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і очікує відповіді Угорщини, повідомив один із дипломатів.

Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні почне шестимісячне головування в Раді ЄС. 

"Було відчуття, що не варто робити цього до виборів [9 червня в Європейський парламент], тому що це могло стати проблемою виборів", – припустив дипломат ЄС, настрої "багатьох чиновників у Брюсселі".

Бельгійські посадовці наразі планують провести міжурядову конференцію (IGC) 25 червня, лише за кілька днів до того, як Будапешт перейме головування 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана", – сказав один із дипломатів.

Речник постійного представництва Угорщини при ЄС сказав, що Угорщина зосереджена на рамках переговорів. "Перший крок – це знайти там консенсус. Передчасно обговорювати дати IGC".

Більше на цю тему – в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".

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