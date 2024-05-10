У червні Україна очікує фактичного початку перемовин про вступ до ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про перспективи вступу України до ЄС.
"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України", - підкреслив Зеленський.
Президент України зауважив, що Україна та українці заслуговують на це. Крім того, Євросоюзу також потрібно, щоб Україна увійшла до нього.
"Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - додав голова держави.
- Президентка Європарламенту Роберта Мецола підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі.
- Процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але розпочати його "цілком реально" вже в червні цього року, вважає президент Латвії.
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Напередодні президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниці вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови.
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Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Глава держави зазначив, що тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.
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Наприкінці березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр сказав, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ".
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Крім того, Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
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Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу нашої держави до блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".
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Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це читайте у матеріалі LB.ua.