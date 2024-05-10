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У червні Україна очікує фактичного початку перемовин про вступ до ЄС, - Зеленський

Євросоюзу також потрібно, щоб Україна увійшла до нього.

У червні Україна очікує фактичного початку перемовин про вступ до ЄС, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про перспективи вступу України до ЄС.

"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України", - підкреслив Зеленський.

Президент України зауважив, що Україна та українці заслуговують на це. Крім того, Євросоюзу також потрібно, щоб Україна увійшла до нього.

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"Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - додав голова держави.

  • Президентка Європарламенту Роберта Мецола підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі.
  • Процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але розпочати його "цілком реально" вже в червні цього року, вважає президент Латвії.

  • Напередодні президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниці вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови.

  • Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Глава держави зазначив, що тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.

  • Наприкінці березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр сказав, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ". 

  • Крім того, Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.

  • Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу нашої держави до блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".

  • Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це читайте у матеріалі LB.ua.

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