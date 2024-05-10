У червні Україна очікує фактичного початку перемовин про вступ до ЄС, - Зеленський

Євросоюзу також потрібно, щоб Україна увійшла до нього.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про перспективи вступу України до ЄС.

"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України", - підкреслив Зеленський.

Президент України зауважив, що Україна та українці заслуговують на це. Крім того, Євросоюзу також потрібно, щоб Україна увійшла до нього.

"Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - додав голова держави.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі.

Процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але розпочати його "цілком реально" вже в червні цього року, вважає президент Латвії.