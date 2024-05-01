Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку

Президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниц вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС, повідомляє Укрінформ.
Глави держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.
«Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року», – закликали президенти трьох країн.
Вони нагадали, що країни Балтії є прикладом того, як членство в Європейському Союзі сприяє модернізації та економічному розвитку, що, у свою чергу, гарантує віддачу від цих інвестицій.
«Українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій вирішальний вибір, у них така ж мрія, як у нас тоді», – заявили президенти.
У заяві підкреслено, що НАТО залишається основою спільної колективної оборони та безпеки, а додаткові зусилля ЄС також є незамінними для зміцнення архітектури безпеки в Європі. При цьому надзвичайно важливим є посилення оборонної промисловості, готовності та спроможності країн-членів Євросоюзу продовжувати дбати про мир і стабільність у всьому євроатлантичному регіоні.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС. Глава держави зазначив, що тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.
- Наприкінці березня Шмигаль заявив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ".
- Тоді ж Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
- Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу України до Євросоюзу блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".
- Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це у матеріалі LB.ua.