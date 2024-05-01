Єрмак обговорив з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея Українську формулу миру

Україна сподіається на підтримку Кореї в залученні до участі в Саміті миру країн Глобального Півдня.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президенті Республіки Корея Чангом Ходжином.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Андрій Єрмак розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Української формули миру.

"Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня", — написав глава Офісу президента.

Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.