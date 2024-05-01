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Єрмак обговорив з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея Українську формулу миру

Україна сподіається на підтримку Кореї в залученні до участі в Саміті миру країн Глобального Півдня.

Єрмак обговорив з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея Українську формулу миру
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президенті Республіки Корея Чангом Ходжином.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Андрій Єрмак розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Української формули миру.

"Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня", — написав глава Офісу президента. 

Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

  • У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру, який з ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.
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