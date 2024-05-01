Єрмак обговорив з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея Українську формулу миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президенті Республіки Корея Чангом Ходжином.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Андрій Єрмак розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах щодо імплементації окремих пунктів Української формули миру.
"Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня", — написав глава Офісу президента.
Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
- У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру, який з ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.