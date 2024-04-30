МЗС України відзначило делімітацію кордону між Азербайджаном і Вірменією

Ці домовленості гарантують стабільність і безпеку в регіоні у час, коли триває війна в Україні.

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп

Міністерство закордонних справ України привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.

Як ідеться на сайті МЗС, делімітація кордону на основі поваги до суверенітету, визнання територіальної цілісності, мирне врегулювання суперечностей і відмова від використання чи погрози силою є "необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".

"В умовах агресивної політики Росії та постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном і Вірменією є додатковим і важливим фактором стабільності", - наголосили в українському відомстві.

МЗС висловило сподівання на "успішну практичну реалізацію досягнутих сторонами домовленостей. Україна зацікавлена у мирі та стабільності на Південному Кавказі".

Відносини між Вірменією і Азербайджаном