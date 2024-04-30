МЗС України відзначило делімітацію кордону між Азербайджаном і Вірменією

Міністерство закордонних справ України привітало домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року.
Як ідеться на сайті МЗС, делімітація кордону на основі поваги до суверенітету, визнання територіальної цілісності, мирне врегулювання суперечностей і відмова від використання чи погрози силою є "необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні".
"В умовах агресивної політики Росії та постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном і Вірменією є додатковим і важливим фактором стабільності", - наголосили в українському відомстві.
МЗС висловило сподівання на "успішну практичну реалізацію досягнутих сторонами домовленостей. Україна зацікавлена у мирі та стабільності на Південному Кавказі".
Відносини між Вірменією і Азербайджаном
- Після операції в Нагірному Карабаху у вересні 2023 року Азербайджан заявив, що зміг відновити контроль над регіоном. Як відомо, Карабах був міжнародно визнаний частиною Азербайджану, де більшість населення складають вірмени. Він проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому.
- У жовтні стало відомо, що для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформували дорожню карту.
- Згодом з'явилася інформація, що Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.
- Опісля обидві держави обмінялися військовополоненими на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.
- 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.
- 1 січня офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).
- Проте уже в лютому цього року Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Але місія ЄС не побачила жодної військової активності на кордоні між обома державами.
- У квітні Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни".
- Через декілька днів на кордоні між обома державами встановили перший прикордонний стовп.