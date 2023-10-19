Сформовано дорожню карту миру та нормалізацію відносин між Азербайджаном та Вірменією, - Пашинян

Для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформована дорожня карта.
Про це повідомляє Арменпрес.
“Я наголосив, що в ході зустрічей між мною та президентом Азербайджану в Брюсселі за посередництвом голови Європейської ради Шарля Мішеля було по суті сформовано дорожню карту миру та нормалізацію відносин між Азербайджаном та Вірменією, яка також була відображена у прийнятій Гранаді чотиристоронній заяві”, - сказав голова уряду Вірменії Нікол Пашинян на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте в Єревані.
Він наголосив, що прихильність сторін до цієї дорожньої карти забезпечить прорив у мирному процесі.
Пашинян запевнив, що Вірменія підтверджувала та підтверджує свою вірність вищезазначеним принципам.
Як раніше повідомлялось, Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію. Втім, у Держдепі сподіваються, що країни вирішать усі суперечки шляхом "прямих переговорів".