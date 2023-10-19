Європарламент виступає за ліквідацію терористичної організації ХАМАС

Євродепутати вимагають від ХАМАС негайного звільнення всіх заручників і підтверджують право Ізраїлю на самооборону.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив дії терористичного угруповання ХАМАС, і водночас застеріг щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 500 євродепутатів, 21 проголосував проти неї.

У документі висловлюється підтримку Ізраїлю та підкреслюється необхідність "ліквідації терористичної організації ХАМАС". Європарламент також засуджує напади ХАМАС на цивільне населення.

Крім того, євродепутати вимагають від ХАМАС негайного звільнення всіх заручників і підтверджують право Ізраїлю на самооборону.

Резолюція, водночас, закликає до "гуманітарної паузи" в бойових діях і висловлює стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації в Секторі Гази.

Через це Європарламент вважає необхідною подальшу гуманітарну підтримку цивільних. Втім, слід контролювати, щоб допомога не потрапила до рук терористів.

Також у документі є згадки про зростання антисемітизму з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. Євродепутати закликають розслідувати роль РФ, Ірану та Катару в загостренні на Близькому Сході.

Нагадаємо, Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, аби забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.