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Європарламент виступає за ліквідацію терористичної організації ХАМАС

Євродепутати вимагають від ХАМАС негайного звільнення всіх заручників і підтверджують право Ізраїлю на самооборону.

Європарламент виступає за ліквідацію терористичної організації ХАМАС
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив дії терористичного угруповання ХАМАС, і водночас застеріг щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 500 євродепутатів, 21 проголосував проти неї. 

У документі висловлюється підтримку Ізраїлю та підкреслюється необхідність "ліквідації терористичної організації ХАМАС". Європарламент також засуджує напади ХАМАС на цивільне населення.

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Крім того, євродепутати вимагають від ХАМАС негайного звільнення всіх заручників і підтверджують право Ізраїлю на самооборону.

Резолюція, водночас, закликає до "гуманітарної паузи" в бойових діях і висловлює стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації в Секторі Гази. 

Через це Європарламент вважає необхідною подальшу гуманітарну підтримку цивільних. Втім, слід контролювати, щоб допомога не потрапила до рук терористів.

Також у документі є згадки про зростання антисемітизму з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. Євродепутати закликають розслідувати роль РФ, Ірану та Катару в загостренні на Близькому Сході.

Нагадаємо, Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, аби забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

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