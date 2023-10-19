США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо Ізраїлю та Гази, - Reuters

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, аби забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Про це повідомляє в четвер агентство Reuters.

Голосування за текстом, розробленим Бразилією, двічі відкладали, оскільки США намагалися забезпечити доступ допомоги до Сектора Гази. 12 членів проголосували за проєкт тексту, а Росія і Великобританія утрималися.

"Ми перебуваємо на місцях і виконуємо важку дипломатичну роботу. Ми вважаємо, що нам потрібно дозволити цій дипломатії зіграти свою роль", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд Раді.

"Так, резолюції важливі. І так, ця рада має висловитися. Але дії, які ми робимо, повинні ґрунтуватися на фактах на місцях і підтримувати прямі дипломатичні зусилля. Це може врятувати життя. Рада має зробити це правильно", - додала вона.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у понеділок увечері в Нью-Йорку не прийняла резолюцію, запропоновану Росією, щодо гуманітарного припинення вогню в Газі. Проєкт резолюції отримав п’ять голосів «за» (Китай, Габон, Мозамбік, Росія та Об’єднані Арабські Емірати) і чотири «проти» (Франція, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати), шість утрималися (Албанія, Бразилія, Еквадор, Гана, Мальта та Швейцарія).