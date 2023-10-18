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У Великобританії з проблемами із житлом зіштовхнулись тисячі українців

Проблеми з житлом мають щонайменше 4890 українських домогосподарств у Великобританії.

У Великобританії з проблемами із житлом зіштовхнулись тисячі українців

Тисячі українців, які приїхали до Великобританії за урядовою схемою Homes for Ukraine, є бездомними або знаходяться під загрозою залишитися без даху над головою.

Про це повідомляє Sky News

Національне аудиторське управління (НАУ), яке підготувало звіт щодо схемию Homes for Ukraine, повідомило, що 4890 домогосподарств мають проблеми із житлом. 

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Це 8% від загальної кількості прибулих до Англії на той час.

В АНУ додали, що ця  кількість може бути вищою, оскільки близько третини місцевих органів влади не надали даних.

“Місцева влада вжила ряду заходів, щоб захистити людей від того, щоб вони не залишилися бездомними, включаючи повернення спонсорів і підтримку для переїзду в орендоване житло, і багатьом з них буде надано тимчасове житло на проміжний час”, - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялось, що Німеччина планує наступного року вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 млрд євро на підтримку витрат біженців у 2024 році. В 2023 році на це було виділено 3,75 млрд євро.

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