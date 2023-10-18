Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсонець опинився під завалами через російські обстріли

Постраждалого дістали і доправили до медзакладу.

Херсонець опинився під завалами через російські обстріли
Фото: United24

Через російські обстріли Херсона постраждала одна людина.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, росіяни вдарили ввечері 18 жовтня по Корабельному району. Атакували місто із тимчасово окупованого лівого берега. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік.

Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, також нині ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Павлограді, що в Дніпропетровській області.

Крім того, уночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Є загиблі та поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies