Херсонець опинився під завалами через російські обстріли

Постраждалого дістали і доправили до медзакладу.

Через російські обстріли Херсона постраждала одна людина.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, росіяни вдарили ввечері 18 жовтня по Корабельному району. Атакували місто із тимчасово окупованого лівого берега. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік.

Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.

Нагадаємо, також нині ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Павлограді, що в Дніпропетровській області.

Крім того, уночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Є загиблі та поранені.