Радниця з комунікацій ДБР додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

Державне бюро розслідувань не несе відповідальності за свою колишню працівницю, яка потрапила у скандал із гучним весіллям у Львові.

Про це заявила в коментарі журналістам радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", – сказала Сапьян.

Радниця з комунікацій ДБР додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

"Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни", – сказала Сапьян.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою. Дійство влаштували у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що біля Львова.

Раніше під час локдауну вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва влаштував депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Микола Тищенко.

Того ж року трапився скандал через вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів у львівському Будинку вчених. Захід влаштували до дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска.